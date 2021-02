La grande solidarietà, oltre 3mila di bollette e affitto pagati per le famiglie di Trevi in difficoltà

Acquistati anche dispositivi di protezione per gli operatori socio-sanitari grazie al fondo comunale per l'emergenza Covid sostenuto dai contributi di cittadini, imprese, associazioni, amministratori e olivicoltori

Più di 3.500 euro che sono stati destinati per il pagamento di bollette ed affitti alle famiglie in difficoltà. E, ancora, 50 visiere di protezione, 50 tute, 200 camici usa e getta, 25 litri di disinfettante per le mani, 2mila guanti in nitrile, 150 mascherine FFP2, 300 chirurgiche, otto saturimetri acquistati dal Comune di Trevi per gli operatori socio sanitari grazie al fondo comunale per l’emergenza Covid-19. Donazioni rese possibili grazie alla catena di solidarietà che ha coinvolto cittadini, imprese, associazioni, amministratori, olivicoltori, attività produttive e che hanno alimentato il fondo istituito dalla Giunta cittadina nel marzo 2020 su proposta dell’Assessorato alle Politiche sociali, per una dotazione totale ad oggi di 5.600 euro.

I materiali sono stati consegnati dal Sindaco Bernardino Sperandio e dagli assessori Paolo Pallucchi e Stefania Moccoli agli operatori in servizio alla Casa della Salute, alla Casa di riposo, all’istituto Bonilli di Trevi e al pronto soccorso e il reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale di Foligno.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno fatto versamenti rendendo possibile la donazione del Comune di Trevi in favore di coloro che stanno affrontando il Covid-19 in prima linea - si legge nella nota dell’Amministrazione comunale - Grazie alla loro generosità abbiamo potuto contribuire all’acquisto di presidi necessari agli operatori sanitari e ad aiutare nuclei particolarmente esposti in questa dura fase di crisi pandemica ed economica”.

L’appello che facciamo – continua il Comune - è quello di continuare a fare donazioni al fondo, perché con poco ciascuno possiamo fare del bene a tanti”.