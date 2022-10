Trevi, nuovo asfalto in arrivo: la mappa dei lavori

Il Comune di Trevi avvia il piano manutenzione strade 2022. La giunta ha deliberato un investimento pari a 195mila euro, finanziato con fondi di bilancio di avanzo libero di amministrazione.

“Le condizioni delle strade in una città come Trevi – spiegano il sindaco Bernardino Sperandio e l’assessore ai lavori pubblici Dalila Stemperini – rappresentano uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza, nonché una priorità di mandato per l’amministrazione comunale. Dal 2018 sono stati effettuati interventi di manutenzione programmati con cadenza annuale. Uno sforzo importante che abbiamo portato avanti, considerando i numerosi chilometri di strade che interessano il territorio di competenza, per tutto l’arco della sindacatura”.

I tratti viari interessati dagli interventi sono: Bovara, località Fossato (strada del cimitero); Santa Maria in Valle, via Collecchio; Pietrarossa, sottopasso; Casco dell’Acqua, sottopasso; Borgo Trevi, Via Gramsci; Manciano, Località le Corone; Santa Maria in Valle, via Monte Adamello.