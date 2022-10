Perugia ricorda il soldato che unì l'Italia: il treno del Milite Ignoto fa tappa a Fontivegge

Ha fatto tappa nel capoluogo umbro il treno del Milite Ignoto. Giunto prima dell’alba, lo storico treno rievocativo è stato omaggiato dalle autorità militari e civili. Presenti svariati ufficiali comandanti del comando regionale dell’arma dei Carabinieri e del Capo di Stato di Maggiore, oltre a rappresentanti di tutte le altre forze armate, dalla Marina, all’Aeronautica, all’Esercito, per terminare con la Guardia di Finanza e le forze di Polizia. In rappresentanza delle istituzioni locali erano presenti la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la Presidente della Provincia di Perugia (e sindaco di Assisi) Stefania Proietti e l’assessore Luca Merli in rappresentanza del comune di Perugia. Molte erano inoltre le scolaresche del territorio presenti in uscita didattica formativa.

“Oggi ricordiamo quei giovani che oltre 100 anni fa andarono in guerra affinché finalmente si potesse giungere alla pace, dando la loro vita per quella che oggi è la nostra democrazia e quelle che sono oggi le nostre libertà” – ha dichiarato la presidente Proietti.

Il treno del Milite Ignoto ha celebrato quest’anno i 101 anni. Un anniversario importante. Da oltre un secolo infatti l’Italia ricorda la traslazione della salma di uno dei tanti suoi figli caduti durante la Prima Guerra Mondiale. In particolare vengono ricordati coloro i cui corpi non vennero mai riconosciuti o ritrovati. Il Milite Ignoto rappresentò tutti gli italiani caduti durante questa drammatica pagina della storia mondiale. Il viaggio della salma ebbe luogo nel 1921. Partito da Aquilea e diretto a Roma, il treno attraversò le principali città d’Italia. In tale occasione la velocità di crociera venne ridotta al minimo e il normale traffico ferroviario sospeso per consentire al popolo di rendere omaggio ai propri caduti per la vittoria e la pace.

Da allora la salma del Milite Ignoto riposa ai piedi della statua della Dea Roma all’altare della patria presso il Vittoriano, onorata giorno e notte da un picchetto d’onore delle forze armate.

Il treno del Milite Ignoto offrirà fino alle 18:00 della serata di oggi la possibilità di ripercorrere il viaggio del treno originale. Al suo interno vi è infatti stata allestita una mostra con numerose testimonianze inerenti il viaggio ed il significato e l’impatto che ebbe sul popolo italiano. Quanto al materiale ferroviario, il treno sarà in sosta presso la stazione di Perugia Fontivegge fino alla mezzanotte circa. Dopodiché partirà alla volta dell’Aquila toccando Assisi alle 00:45 e Foligno alle 01:18. A Terni giungerà attorno alle ore 2 di notte per poi imboccare la Terni – Rieti – L’Aquila dove è previsto all’alba l’arrivo nel capoluogo provinciale abruzzese.