Treni, scatta l'orario invernale: le novità per l'Umbria

Oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra Italia ed Europa. Oggi a Milano Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, ha presentato la Winter Experience 2022: la nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre, che mira a "sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale".

Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e Il Regionale garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus.

Per quanto riguarda l’Umbria, il nuovo orario vede confermati i servizi che hanno arricchito l’offerta già a partire dal 2019, non solo per quanto riguarda i treni nazionali e i regionali, ma anche per i Link, le soluzioni intermodali in cui il treno si combina ad altri mezzi di trasporto, per collegare al meglio e nel rispetto dell’ambiente le località regionali di maggior interesse.

Pienamente confermata l’offerta delle Frecce, a partire dalla coppia di Frecciarossa che ogni giorno uniscono Perugia con Milano e Torino, che raggiungono il capoluogo lombardo in circa tre ore e mezza.

Per il Frecciarossa 9300, partenza da Perugia Fontivegge alle 5,24, arrivo a Milano Rogoredo alle 8,54, a Milano Porta Garibaldi alle 9,12 e a Torino Porta Nuova alle 10,20. Ritorno serale con il Frecciarossa 9329, in partenza da Torino Porta Nuova alle 17,40 da Milano Porta Garibaldi alle 18,45, da Rogoredo alle 19,02 con arrivo a Perugia Fontivegge alle 22,30. Grazie ad opportune antenne con treni regionali, entrambe le corse sono fruibili anche dai bacini assisano e folignate.

L’Umbria mantiene l’accesso ai servizi di Alta Velocità ferroviaria anche attraverso la stazione di Orte. Il Frecciarossa 9508, con partenza da Orte alle 6,43 ed arrivo a Milano alle 9,50, resterà fruibile tramite adduzione con servizi regionali anche dalla clientela ternana (in 3h40’) e spoletina (in 4h10’). Analoga opportunità rispetto al simmetrico Frecciarossa 9563 che parte da Milano alle 19,10 ed arriva ad Orte alle 22,20.

Confermati anche i due Frecciabianca Roma-Ravenna - che fermano in Umbria a Terni, Spoleto e Foligno - i due Freccialink tra Assisi/Perugia e Firenze Santa Maria Novella e i 20 Intercity ogni giorno al servizio dell’Umbria: due coppie Roma-Ancona, una Perugia-Roma ed una Terni-Milano, oltre alle sei coppie al servizio di Orvieto, sulla direttrice Roma-Firenze.

Nel corso del 2023 per lavori all’infrastruttura ferroviaria i due intercity Napoli – Trieste saranno soggetti a modifiche temporanee di orari e istradamenti, pur confermati a servizio dell’Umbria.

Sul versante del Regionale, la programmazione concertata con Regione Umbria - committente e finanziatrice del servizio - vede confermato il potenziamento attuato in via sperimentale dal 2019, con ulteriori rimodulazioni volte ad aumentare sempre più l’attrattiva commerciale dell’offerta: ogni giorno feriale ben 85 treni, tutti con servizio di bici al seguito, oltre ad 8 servizi bus, per un’ampia praticità di spostamento all’interno dell’Umbria e verso le regioni limitrofe.

Anche in Umbria, il Regionale di Trenitalia si propone sempre di più come la scelta più green, conveniente e comoda, per gli spostamenti anche nel tempo libero. E dove non arriva il treno, Trenitalia propone i suoi Link – già cinque quelli attivi in Umbria – effettuati in collaborazione con Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS), attore importante per l’intera mobilità nel Cuore Verde d’Italia.

L’ultimo nato, Perugia Airlink, è già in vendita per date fino al 31 marzo 2023 in linea con la programmazione invernale dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi. Con un unico click, acquistabili viaggi combinati treno+bus utili per fruire di ciascun decollo e ciascun atterraggio, con collegamenti sia lato nord con Perugia, sia lato sud con Assisi.

Restano inoltre attivi tutto l’anno gli altri Link di Trenitalia: in treno più bus fino ad Assisi Centro, alla Cascata delle Marmore, al Lago di Piediluco; in treno più funicolare ad Orvieto Centro.

La qualità del trasporto regionale umbro di Trenitalia risulta apprezzata dalla clientela, in base ai risultati delle indagini di gradimento del servizio - tocca il 96,5 (+0,6% vs 2021) la percentuale di clienti soddisfatti del proprio viaggio - e cresce, di pari passo, anche l’apprezzamento per il ventaglio di accordi commerciali ad hoc che vedono Trenitalia Regionale partner delle principali manifestazioni dell’Umbria e che riservano sconti e promozioni a chi utilizza il treno per raggiungerle.