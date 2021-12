Linea Sansepolcro-Perugia-Terni, il nuovo orario: debutta il treno 'diretto' Città di Castello – Perugia Ponte San Giovanni

Debutto dei treni 'diretti' Ponte San Giovanni-Città di Castello. Entra in vigore domenica 12 dicembre 2021 il nuovo orario dei servizi ferroviari svolti da Busitalia (Gruppo FS Italiane) sulla linea Sansepolcro-Perugia-Terni. "La principale novità - spiega una nota - riguarda i servizi regionali su ferro ed è l’istituzione di una coppia di servizi diretti Città di Castello – Perugia Ponte San Giovanni e viceversa: i due nuovi collegamenti, in circolazione dal lunedì al venerdì, saranno effettuati con modalità ferroviaria, anziché tramite autobus".

La corsa diretta per Perugia, spiega Busitalia, "parte da Città di Castello alle ore 6.35, in corrispondenza con la linea autobus sostitutiva proveniente da Sansepolcro, e, con fermate a Trestina, Umbertide e Ponte Pattoli, arriva a Ponte San Giovanni alle ore 7.45. Da Ponte San Giovanni è possibile proseguire sia per Perugia Sant’Anna con autobus sostitutivi che per Perugia Fontivegge con un servizio Trenitalia".

La corsa di ritorno "sarà svolta con un treno in partenza da Perugia Fontivegge alle ore 17.45. Lo stesso treno, in corrispondenza con la corsa sostitutiva proveniente da Sant’Anna, parte da Ponte San Giovanni alle ore 17.56, effettuando fermate intermedie a Ponte Felcino, Umbertide e Trestina; l’arrivo a Città di Castello è alle ore 19.06, con possibilità di proseguire in autobus fino a Sansepolcro".

Gli orari dei servizi sono consultabili presso le stazioni, alle fermate e sul sito internet www.fsbusitalia.it.