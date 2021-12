IL PERSONAGGIO All’hair stylist umbra Famiani il Trend Vision Award 2021: ha realizzato un colore naturale per capelli senza precedenti

Si chiama Eleonora Famiani, ed è lei l’hair stylist che dopo numerose prove e una concorrenza proveniente da tutta Italia, riporta in Umbria il Trend Vision Award 2021, un premio che valorizza e riconosce i talenti del mondo dell’hair styling. La competizione è promossa da Wella, celebre brand del mondo beauty per capelli. Eleonora si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria color specialist, realizzando un colore naturalissimo che unisce nuance tra il rame, il cipria e il sabbia. Al centro del suo lavoro un tocco di classe con la creazione di un intreccio non convenzionale e molto trendy utilizzando un filo di rame.

“Questa creazione è stata ispirata da un periodo difficile della mia vita, un periodo che mi ha lasciato delle ferite. Ma si sa, ogni ferita lascia una cicatrice che racconta come anche le cose più brutte si possano superare, per lasciare spazio a quelle belle, come questo premio.” – prosegue Eleonora – “Così, ho pensato di creare questo colore caldo e naturale unendo il rame, il cipria e il sabbia. Al centro, poi, un intreccio reso particolare da quel filo di rame cucito tra i capelli, come il mettere in evidenza una “cicatrice” senza nasconderla”.

Un’acconciatura davvero sorprendente che solo mani piene di talento possono realizzare. Eleonora, ha un beauty saloon a Petrignano di Assisi, Esthete, insieme a Serena Agostinelli, socia e grande compagna di viaggio a cui Eleonora rivolge un sentito ringraziamento, poiché è stata una figura importantissima in questo importante percorso di crescita culminato con il grande successo del Trend Vision Award.