Tre volte aperto, altrettante chiuso: quel locale di via Vecchi senza pace

Tre volte aperto, tre volte chiuso. Quel locale in via Vecchi senza pace. Quali ne siano le ragioni, si può francamente dire che quell’esercizio non è nato sotto una buona stella.

Ne abbiamo annunciato il tris di aperture, con titolari diversi, nel giro di pochi mesi.

Eppure le pizze e i prodotti da forno erano di buona qualità. Dato che le attrezzature sono di ultima generazione. Anche l’arredamento risulta funzionale e di buon gusto.

Ma, evidentemente, qualcosa – o più d’una cosa – non deve essere andata per il verso giusto.

Tanto che il 2.zero è ancora chiuso per cessata attività a solo qualche settimana dall’ultima apertura. C’è da augurarsi che la prossima sia quella buona. Sempre che una prossima ci sia.