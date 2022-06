Tre Valli Umbre, nuovi lavori Anas in galleria: limitazioni al traffico fino al 15 settembre

Nuovi cantieri, nuove limitazioni al traffico. Una nota di Anas annuncia che "Per gli interventi di ripristino della galleria “Cesaronica”, lungo la strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, a partire da venerdì primo luglio sarà chiuso al traffico in orario notturno il tratto compreso tra rotatoria/innesto con la strada provinciale 477 e lo svincolo di Capodacqua". Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.

Il provvedimento "sarà in vigore fino al 15 settembre nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 7 del giorno successivo, ad eccezione dei weekend". Le limitazioni alla viabilità, prosegue la nota, "saranno inoltre sospese nel periodo compreso tra il 13 e il 29 agosto".