Tre nuove palestre scolastiche: arriva un milione e mezzo di euro in più

Più soldi per le nuove palestre. Fondi aggiuntivi per un milione e 500mila euro per la realizzazione di tre nuove palestre scolastiche. E’ quanto assegna alla Provincia di Perugia il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato 187 dell’11 agosto, a seguito della richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili da parte dell’Ente di Piazza Italia.

I progetti che beneficeranno di queste ulteriori risorse sono quelli relativi alle nuove palestre scolastiche di Perugia, che sorgerà in Viale Centova, di Deruta, in Via Tiberina e di Città di Castello, in Via Bruno Buozzi.

L’ulteriore milione e mezzo si va ad aggiungere, come precisa la consigliera provinciale delegata Erika Borghesi, agli oltre 56 milioni di euro già assegnanti dal Pnrr alla Provincia di Perugia per le opere di edilizia scolastica. E consentiranno di fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere.

“La notizia dell’assegnazione di questo finanziamento aggiuntivo – commenta Borghesi – ci rasserena perché ci consente di realizzare le tre palestre senza dover ricorrere a fondi propri dell’Ente. Si tratta in tutti e tre i casi di opere strategiche per il servizio che forniranno non solo rispetto alle esigenze scolastiche, ma degli stessi territori. La Provincia di Perugia avrebbe comunque assicurato la loro realizzazione, ma in questo modo non è richiesto l’impegno diretto dell’Ente. Siamo soddisfatti del lavoro svolto dagli uffici tecnici competenti”.

I lavori per le tre palestre sono finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU, attraverso le seguenti linee di finanziamento: per Città di Castello Missione 4 – Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”; per Deruta e Perugia Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.