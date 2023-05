Trasporto e trasferte per disabili, Perugia entra nella piattaforma Cude: ecco tutti i benefici, stop burocrazia

Al fine di semplificare la mobilità delle persone con disabilità il Comune di Perugia aderisce alla piattaforma CUDE Il comune di Perugia approva il CUDE, la Piattaforma unica nazionale informatica del contrassegno unificato disabili europeo, al fine di semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano. Il Consiglio comunale, durante la seduta del 29 maggio, ha approvato all’unanimità la proposta dalla consigliera comunale Francesca Tizi del gruppo Movimento 5 Stelle, avente come oggetto l’adesione alla piattaforma.

Come riportato durante l’ordine del giorno si tratta di un sistema che, grazie a una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, aiuta concretamente il disabile che deve spostarsi da un Comune all’altro, senza dover più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo dei parcheggi riservati in comuni diversi da quello di riferimento. Inoltre l’adesione al programma abbatte il carico di lavoro, soprattutto burocratico, per gli uffici comunali e per gli organi di Polizia, che saranno in grado di riconoscere le targhe registrate sulla Piattaforma e verificare in tempo reale le targhe attive abilitate al transito e alla sosta in tutto il territorio nazionale.

Per rendere efficace la piattaforma serve l’adesione di tutti i comuni italiani e come riportato da Tizi questo è un tema importante anche per il Presidente ANCI Antonio De Caro, che ha scritto a tutti i sindaci d’Italia ricordando che l’adesione alla banca dati CUDE è totalmente gratuita e non comporta oneri per l’adesione. Per concludere, l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi ha riconosciuto l'importanza dell’argomento trattato aggiungendo: “il tema della disabilità deve entrare nella cultura di tutti per evitare una società di tipo assistenzialistico" e ancora “Per favorire la vita indipendente c’è bisogno di una città adeguata sotto diversi aspetti, come mobilità e trasporti. Il tema della disabilità, quindi, deve ricevere attenzione nell’elaborazione di tutte le politiche”.