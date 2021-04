Itabus pronta al debutto, da maggio nuovi collegamenti per Perugia: le destinazioni

Nuovi collegamenti via bus da Perugia (e Terni) verso Roma, Napoli, Pesaro, Rimini e Urbino. A garantirli è 'Itabus', nuovo operatore italiano di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza che dal 27 maggio farà il suo debutto sulle strade italiane (biglietti acuistabili sul sito itabus.it, con App, Nei tabaccai e punti Lis aderenti all’iniziativa oppure presso la biglietteria in autostazione).

Le regioni servite sin dal lancio del servizio sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Nei piani è prevista anche la Sicilia. Saranno 300 i bus a regime (in 3 anni) per una flotta che utilizza autobus MAN, gruppo Volkswagen. L'azienda punta a un servizio di comfort e qualità, offrendo a bordo WI-FI, in collaborazione con TIM, distributori automatici per snack e bevande e toilette.

Il progetto, come spiega l'azienda in una nota, "punta a soddisfare la voglia di mobilità degli italiani, a integrare la rete dei trasporti in Italia", e a generare "occupazione". Saranno 300 i bus a regime (in 3 anni) che connetteranno gran parte del territorio italiano, con 350 servizi, 90 milioni di chilometri all'anno, da Nord a Sud della penisola.