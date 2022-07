Trasporto pubblico, 4 ore di sciopero: come muoversi in Umbria

Quattro ore di sciopero del trasporto pubblico previste per lunedì 25 luglio. A proclamarlo i sindacati Filt Cgil, Fit CIsl, Ultrasporti, Faisa Cisal.

Minimetrò rende noto che, in occasione della sospensione, il servizio sarà garantito dalle 7 alle 17.30, mentre l'ascensore inclinato e le scale mobili del Pincetto funzioneranno regolarmente dalle 7 alle 2.

La stessa fascia oraria interesserà lo sciopero per il trasporto su gomme. Busitalia rende not, infatti, che servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione sul Trasimeno,mobilità alternativa di Spoleto, ovvero i percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”, saranno sospesi a partire dalle 17.30 fino alle 21.30. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Garantiti con il normale orario il servizio biglietterie di piazza Partigiani, stazione di Fontivegge e di Spoleto. E ancora le scale mobili della Rocca Paolina sempre a Perugia, l'ufficio per le relazioni cn il pubblico.

Il personale impiegatizio e degli impianti fissi, spiega ancora Bus Italia, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno.

Anche in provincia di Terni la fascia oraria è quella tra le 17.30 e le 21.30 per linee urbane ed extraurbane e per la funicolare di Orvieto.

Per quanto riguarda i servizi ferroviari ex Fcu, "non sarà garantito nessun servizio con ora di partenza" nell'intervento temporale 17.30-21.30

"Nelle predette fasce a causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus) non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra origine e destinazione".

Per i servizi ferroviari effettuati in nome e per conto di Trenitalia nella rete nazionale Rfi saranno garantiti i servizi indicati nell’orario ufficiale Trenitalia (treno 19758 L’Aquila-Terni e treno 19745 Terni – L’Aquila).