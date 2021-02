Trasporti, si allarga la 'rete' dell'Alta Velocità in Umbria: "Nuova fermata a Orte"

Si allarga la 'rete' delll'Alta Velocità in Umbria, dove c'è già la corsa delle ore 5:24 del Freccia Rossa da Perugia a Milano (da Foligno-Assisi arriva nella stazione perugina un regionale ad hoc alcuni minuti prima della partenza) e dal 18 febbraio scorso è attiva anche la fermata di Terontola (ore 5:54) destinata ai cittadini el Trasimeno. Nel corso del convegno 'Cantieri nel Lazio - investimenti per la ripresa' promosso dalla Regione Lazio infatti Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Ferrovie delle Stato, ha annunciato la presentazione nei prossimi giorni di "un progetto che ormai è alle fasi di dettaglio: la nuova fermata ad Orte dell'Alta velocità per intercettare un grande bacino del Lazio e dell’Umbria, che connettiamo così all'Europa".

Soddisfazione per la notizia è stata espressa da Enrico Melasecche, assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti: "Accolte le richieste che la presidente Tesei ha avanzato per portare, dopo il Freccia Rossa Perugia-Arezzo-Milano-Torino che abbiamo confermato e migliorato rendendolo accessibile ad un bacino molto più ampio, anche lo stesso servizio a tutta quella parte dell’Umbria meridionale che da Terni attende da anni le stesse opportunità. Abbiamo aperto rapporti con Orte ma soprattutto – ha sottolineato Melasecche -, grazie alla presidente Tesei stiamo intessendo rapporti con il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, per conseguire questo brillante ed importante risultato. Sembra che si tratti non di una semplice fermata ma di un progetto infrastrutturale pesante che vede la stazione di Orte diventare una stazione per l’Alta Velocità per cui, a valle dei lavori, partiranno treni direttamente da quella realtà che, come Terontola, è situata a pochi km dal confine con l’Umbria e dai Comuni di Terni e Narni".

Non solo treni e binari però: “Per questa parte di Umbria – ha proseguito l’assessore - si tratta di un salto di qualità importante che favorirà nuovi investimenti ed insediamenti produttivi. Come Regione Umbria stiamo mettendo in programma fin d’ora un appuntamento congiunto all’Ad Battisti, unitamente alla Regione Lazio con cui abbiamo forti interessi da sviluppare anche sul fronte autostradale, a cominciare dal completamento della trasversale Orte-Civitavecchia il cui progetto esecutivo da troppi anni attende una definizione dopo vicende giudiziarie che ne hanno ritardato la realizzazione. Il finanziamento è disponibile, l’attuale commissariamento che avevamo sollecitato alla ex Ministra De Micheli ci auguriamo possa velocizzare l’iter di questa ulteriore realizzazione”.