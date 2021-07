L'Umbria di nuovo protagonista in tv: Linea Verde Radici gira a Todi tra paesaggio, colture e cura del verde

L'Umbria ancora una volta protagonista sulle reti Rai con le sue bellezze e i suoi tanti campanili. Questa volta tocca alla città di Todi mostrarsi in tutta la sua bellezza e attrattività attraverso produzioni televisive di rilievo e importanti trasmissioni legate alla cultura, all’ambiente, alla qualità del paesaggio e del territorio.

Per la seconda volta in poco più di un anno, la trasmissione Linea Verde – Radici, della Rai, girerà infatti una puntata a Todi, concentrandosi sulla cura del verde, la bellezza del paesaggio e le principali colture del nostro territorio.

Dal oggi, primo luglio e fino al 4 luglio verranno effettuate anche riprese con un drone, che valorizzeranno le nostre bellezze artistiche e architettoniche. La trasmissione andrà in onda nelle settimane successive sul principale canale pubblico, Rai 1.

"Questa attenzione delle televisioni per Todi è motivo di grande orgoglio per l’amministrazione comunale - commenta l’assessore Claudio Ranchicchio - Basti pensare che solo negli ultimi tre mesi Todi ha accolto la trasmissione Sempre verde, di Rete 4, con oltre 45 minuti dedicati a bellezze come le Cisterne Romane, il Parco di Beverly Pepper, San Fortunato e Piazza del Popolo. Poi è arrivata Licia Colò con la sua trasmissione Eden, per La7, la cui trasmissione dedicata alla nostra città andrà in onda alla fine di settembre. E nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite Alberto Angela, con la trasmissione La penisola dei tesori che andrà in onda in prima serata su Rai 1 nel prossimo autunno".