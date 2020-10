Il Trasimeno perde un protagonista della sua storia: morto a 78 anni il pescatore Giorgio Pisinicca

E' scomparso all’età di 78 anni il pescatore Giorgio Pisinicca. Il padre Giuseppe era stato socio fondatore della Cooperativa pescatori del Trasimeno. Il padre, Giuseppe Pisinicca, è stato uno dei fondatori della cooperativa e gli aveva trasmesso il sapere centenario del mestiere della pesca e la passione.

"Per Giorgio – ricorda Aurelio Cocchini, presidente della Cooperativa pescatori – le reti, il lago, la pesca, erano la sua vita. Come molti del nostro paese, dopo la guerra, per necessità, andarono a lavorare in fabbrica. Ricordo che lui faceva i turni di notte così il giorno poteva aiutare il padre, già anziano a pescare. Una volta andato in pensione ha dedicato la sua vita solo a questo".

"Viene a mancare con lui non solo una figura storica della cooperativa – aggiunge Valter Sembolini, amministratore delegato della cooperativa – ma anche un importante maestro per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo mestiere".