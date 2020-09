Chironomidi al Trasimeno, ultimo trattamento con larvicida. Ottimi risultati con le nuove luci

L'attività di contenimento dei chironomidi, con larvicida con Bacillus thuringiensis var. israelensis, in formulazione liquida, si concluderà il prossimo 14 settembre dopo un'estate in cui la presenza degli insetti è rimasta contenuta, nonostante il livello del lago Trasimeno si sia abbassato nel mese di agosto, facendo rilevare le sciamature più importanti lungo la costa del comune di Magione nella seconda metà del mese scorso, ma sempre in misura minore rispetto alle estati degli anni precedenti.

Lo svolgimento dei trattamenti di contenimento effettuati dall’unità operativa Igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 è stato realizzato anche quest'anno nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Umbria e dall’Unione dei Comuni del Trasimeno, con il monitoraggio dei fondali effettuato nel mese di agosto, in collaborazione tra il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università di Perugia e la Usl Umbria 1.

E' in pieno funzionamento la diversione luminosa per attirare gli adulti di chironomidi in aree lontane dai centri abitati ottenuta grazie alle luci bianche delle “Tofo-lamp" predisposte lungo il litorale lacustre. Numerose sono state le attività turistico-ricettive che hanno adottato, secondo i consigli della Usl Umbria 1, le fonti luminose gialle e arancioni che attirano in modo minore i chironomidi, limitando in tal modo il fastidio degli utenti nelle serate estive.

Si completerà, infine, nei prossimi mesi la ricerca finanziata dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli d'intesa con UNIPG, Usl Umbria1 e Unione dei Comuni del Trasimeno per il monitoraggio dei fondali e la sperimentazione delle attrezzature di cattura massale degli adulti di chironomidi.