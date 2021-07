Raccordo Perugia-Bettole, traffico a una corsia in entrambe le direzioni: mappa e calendario dei lavori

L'Anas annuncia un momentaneo restringimento della carreggiata a causa di interventi di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione

Sarà chiusa fino alle ore 19 di domani (mercoledì 14 luglio 2021) la corsia di sorpasso tra Magione e Mantignana in direzione Firenze ed in direzione Perugia a causa dei lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle.

Sarà attivo un restringimento della carreggiata in direzione Firenze ed in direzione Perugia dal km 41,000 al km 41,500 con deviazione del traffico lungo la corsia di marcia libera dalle operazioni di cantiere. Nei pressi dell’area cantierizzata sarà attivo il limite massimo di velocità di 40 km/h e il divieto di sorpasso.