Perugia-Ancona, simulazione di un incidente in galleria: chiude un tratto di strada, mappa e calendario

Un tratto di strada chiuso e traffico deviato per una notte. Succederà sulla statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona), dove dalle ore 22 di domani (martedì 14 dicembre) è in programma un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “Sant’Egidio”.

Il tratto di carreggiata chiuso

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Perugia/E45 tra lo svincolo di Petrignano e l’innesto E45. Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo con uscita obbligatoria allo svincolo di Petrignano, inversione di marcia alla rotatoria al km 1+350 della SS318dir, ingresso sulla SS318 in direzione Ancona e uscita allo svincolo di Pianello con prosecuzione sulla viabilità secondaria.

"L’esercitazione - fa sapere Anas - viene effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 264/06 che disciplina la sicurezza delle gallerie della rete TEN Transeuropea. In particolare il decreto prevede l’esecuzione di prove in scala reale di situazioni emergenziali che coinvolgono la catena di allertamento e l’intervento diretto degli enti di soccorso in caso di eventi funesti all’interno delle gallerie. L’esercitazione ha lo scopo di verificare la catena di allertamento e intervento prevista dal Piano di Gestione delle Emergenze. Nell’occasione della simulazione si verifica anche il corretto funzionamento degli impianti tecnologici installati nel tunnel e dei loro automatismi progettati per la stratificazione dei fumi in calotta e per la pronta evacuazione del tunnel in caso di incendio".

Lo scenario simulato

Lo scenario prevede la simulazione di un incidente in galleria con il coinvolgimento di un mezzo pesante e di due autovetture. Il mezzo pesante, a seguito degli urti con le autovetture, è interessato da un principio di incendio che innesca gli apparati di allarme automatici del tunnel. La chiamata di soccorso viene effettuata anche da una delle colonnine SOS che allerta la sala operativa del numero unico europeo 112 di Ancona che attiva tutte le procedure previste nel piano di gestione delle emergenze redatto e approvato da tutti gli enti di soccorso.

Saranno quindi attivate le squadre di pronto intervento che assicureranno il soccorso ai feriti, la messa in sicurezza della galleria (compreso lo spegnimento dell’incendio) e l’evacuazione di eventuali automobilisti ancora presenti all’interno del tunnel. Infine saranno rimossi i veicoli incidentati e la strada sarà riaperta al traffico.

L’intero svolgimento sarà seguito in tempo reale dalla sala operativa Anas tramite l’apposito impianto di videosorveglianza presente in galleria.

Nei giorni seguenti verrà eseguito il debriefing dell’esercitazione tra tutti gli enti di soccorso coinvolti per una valutazione congiunta del risultato delle azioni messe in campo ai fini di un consolidamento o di una revisione/ottimizzazione delle procedure. Parteciperanno: Anas, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Municipale di Perugia con il coinvolgimento della Protezione Civile Regionale e del numero unico di emergenza 112.