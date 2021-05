Anas, lavori sulla Flaminia: calendario e mappa degli svincoli chiusi

AL via oggi (mercoledì 5 maggio) alcuni interventi di ripristino del piano viabile sulla strada statale 3 'Flaminia' in corrispondenza dello svincolo di Sant’Eraclio, a Foligno (il completamento dei lavori è previsto entro mercoledì 12 maggio).

Per consentire lo svolgimento dei lavori lo svincolo di Sant’Eraclio sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia/Fano. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente (Trevi) oppure proseguire in direzione Fano e utilizzare lo svincolo Foligno Est/Macerata per invertire la marcia.