INVIATO CITTADINO Tradizioni del Venerdì Santo: quando la veccia era bianca in segno di lutto… e si faceva il giro delle 7 chiese

Tradizioni del venerdì santo. Quando la veccia era bianca in segno di lutto… e si faceva il giro delle 7 chiese.

L’espressione SÈ PIÙ BIANCO D LA VECCIA allude a un pallore preoccupante. Richiama una consuetudine, oggi perduta. Secondo la quale, in occasione della Pasqua, si custodivano delle piantine di veccia al buio, impedendo la fotosintesi clorofilliana.

Si tiravano fuori dall’armadio o dalla cantina per il venerdì Santo, completamente bianche, e si esponevano in segno di lutto. Evidente l’analogia tra il pallore della persona (o del Cristo Morto) e quello delle piantine di veccia.

Specie nel mondo rurale, la ricorrenza pasquale, molto sentita, doveva essere santificata non solo partecipando alle cerimonie sacre, ma anche espletando precise pratiche e comportamenti rituali.

La veccia è una leguminosa il cui macinato (in caso di carenza alimentare) veniva usato anche per allungare la farina di grano da panificazione.

I semi di veccia venivano messi a dimora in preparazione alla Pasqua. Cinque o sette giorni dopo il Mercoledì delle Ceneri, i semi venivano sotterrati in dei contenitori e posti in un ambiente buio come le cantine. Dovevano essere innaffiati una volta a settimana, e piano piano iniziava a germogliare una piantina filiforme, con steli ricadenti e sottili. Questa pianta, simbolicamente ‘triste’, per il suo colore e la forma ricadente, era ritenuta idonea ad esprimere il dolore per la morte del Cristo.

Una pratica assai diffusa prevedeva che, per ottenere indulgenze o altri benefici, era necessario fare “il giro delle sette chiese”, visitando sette Sepolcri in preghiera. Chi non avesse trovato sette chiese vicine, poteva entrare e uscire sette volte dalla stessa Chiesa. Questa forma di itinerario pellegrinale era in uso già nel Medioevo. Fu rivitalizzato e formalizzato nel ’500 da san Filippo Neri. È ancora in uso il detto “fare il giro delle sette chiese”, per significare che una persona perde tempo e si dilunga oltre il dovuto nel compiere un’azione piuttosto semplice.