Toxoplasmosi, premiata la ricerca di Martina Torricelli

La dottoressa Martina Torricelli, giovane ricercatrice sanitaria delI'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria “Togo Rosati” (Izsum), ha ricevuto il premio “Fondazione e iniziative zooprofilattiche e zootecniche – One Health, 2023”.

Il premio, sottolinea una nota, "è stato conferito per l’originalità e l’innovazione dell’idea progettuale dal titolo “Toxoplasma gondii 20.23: serological survey in Central Italy pig farms and novel insights for genetic resistance studies”, la cui sperimentazione è stata svolta all’interno del gruppo “Ricerca & Sviluppo” a cui afferisce la dottoressa Martina Torricelli".

La premiazione è avvenuta a Bari, durante il 76esimo Congresso della Federazione SISVet (Società Italiana delle Scienze Veterinarie).

"Questa idea di ricerca innovativa pone attenzione sulla Toxoplasmosi, malattia parassitaria zoonotica, diffusa a livello globale, con importanti ricadute sulla salute animale e umana. La Toxoplasmosi, per cui non esistono ancora vaccini o presidi immunizzanti, è stata di recente correlata con un maggior rischio di insorgenza di malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, e di tumori cerebrali, come il glioma. Lo scopo della ricerca è proprio quello di adottare negli animali delle misure di contrasto e di prevenzione alternative ai metodi tradizionali, iniziando ad esplorare, come avviene per altri patogeni, i geni coinvolti nei pathway di difesa immunitaria dell’ospite. Si intende così individuare, negli animali ad uso zootecnico, dei marcatori immunologici che potrebbero essere associati ad una resistenza all’infestione, da adottare nei programmi di selezione genetica assistita o “Marked Assisted Selection” (MAS). I prodotti alimentari derivanti da tali animali potrebbero essere considerati “Toxo free” o comunque più sicuri e salubri per il consumatore, in primis per le categorie più a rischio ovvero donne in gravidanza e pazienti immunocompromessi", spiega una nota.