IL PERSONAGGIO | Tour Music Fest 2022: Ilario Piselli unico artista umbro in finale alla corte di Mogol

Il Dj producer Ilario Piselli in arte ilinoise superata la live audition della nuova edizione del Tour Music Fest - the european music content, vola verso la repubblica di San Marino per guadagnarsi la finalissima al cospetto del grande Mogol, Ensi, Boosta dei SubSonica, Paola Folli e dell' attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato e Anastacia.



L'artista perugino è riuscito a colpire l'esigente commissione artistica del tour music fest aggiudicandosi un posto nelle finali del festival, che si terranno dal 22 al 27 novembre nella meravigliosa cornice della Repubblica di San Marino, all’interno del tour music fest: music meeting & festival, manifestazione dedicata alla musica emergente e a coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica, con oltre 50 eventi gratuiti, 15 masterclass con i grandi della musica italiana e Internazionale, e tantissimi spettacoli e concerti.



Un traguardo davvero importante per l'artista perugino selezionato considerando le oltre 20.000 proposte artistiche provenienti da tutta Italia ed Europa, in cui dovranno affrontare l’ultima sfida musicale per arrivare a calcare il palco della Finalissima del prossimo 27 novembre al teatro nuovo di San Marino, location che lo scorso anno ha ospitato le finali sammarinesi dell’Eurovision song contest. Durante le finali nazionali del Tmf andranno in scena le performance degli artisti finalisti di questa nuova edizione provenienti da tutte le regioni d’Italia.



Il Dj producer ilinoise ha convinto la giuria del festival portando alcune delle sue produzioni ufficiali: Dall' hip hop passando al raggaeton e alla techno dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, e suoni differenti e nuovi.



Il prossimo appuntamento per l'artista emergente umbro con il tour music fest sarà dal 22 al 27 novembre per mostrare il suo talento e la sua capacità su un palco di rilevanza internazionale.