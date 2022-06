Toto vescovo: per la successione al cardinale Bassetti a Perugia spunta don Ivan Maffeis, già suo braccio destro in Cei

Il toto vescovo di Perugia si arricchisce di un altro nome: un personaggio che rispecchia in pieno le scelte di papa Francesco (e un po’ meno quelle dei vescovi italiani).

Il nome di monsignor Nazzareno Marconi, attuale vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana (una nomina avvenuta il 10 maggio, quando il suo nome circolava già per sostituire il cardinale Gualtiero Bassetti, tanto da apparire un atto per blindare la posizione di monsignor Marconi nelle Marche, onde evitare spostamenti, neanche tanto graditi al presule stesso) rimane quello più in vista nel terzetto con monsignor Paolo Giulietti e monsignor Gualtiero Sigismondi (difficile la loro venuta per tanti motivi, tra cui la peruginità), si fa strada un quarto nome, di peso nelle gerarchie vaticane e nelle preferenze di papa Francesco: quello di don Ivan Maffeis, ex membro della Cei ora decano a Rovereto (il vescovo doveva attuare una rotazione nelle parrocchie e nelle nomine, ma è tutto ferma da mesi, segno che qualcosa sta per cambiare nello scacchiere delle diocesi italiane e, quindi, sarebbe inutile un trasferimento di parrocchia o incarichi).

Don Ivan Maffesi è nato a Pinzolo in Trentino nel 1963, è stato direttore del settimanale Vita Trentina dal 2000 al 2010, nonché direttore di Radio Studio Sette in-Blu e responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazioni sociali della diocesi di Trento. Già segretario nazionale della Federazione italiana dei settimanali cattolici, dalla fine del 2009 è stato vice direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana.

Docente alla Pontificia Università Lateranense e presso l’Università Pontificia Salesiana, Maffeis è anche autore di numerosi reportage, saggi e libri.

Il 5 e il 6 maggio, inoltre, il cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e ancora presidente della Conferenza episcopale italiana, è stato ospite nella parrocchia di don Ivan Maffeis, già sottosegretario della Cei, per un convegno e per la beatificazione di Armida Barelli. L’amicizia, la stima e la intensa collaborazione tra i due sacerdoti fa pensare ad un probabile avvicindamento, nella continuità dell’opera pastorale.

Don Ivan Maffeis è stato accostato anche alla diocesi di Arezzo, dove il vescovo Riccardo Fontana è andato in pensione. Anche il questo caso il destino della sede episcopale aretina si intreccia con quello di Perugia. Per la festa di San Donato, patrono di Arezzo, potrebbe arrivare la nomina di monsignor Marco Salvi, attuale amministratore della diocesi di Perugia-Città della Pieve. E pochi giorni dopo, per San Lorenzo, quella di don Maffeis a Perugia.