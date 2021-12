INVIATO CITTADINO Il totem in fondo alla piaggia di San Fortunato, vicino all’Arco Etrusco, raddoppia

Il totem in fondo alla piaggia di San Fortunato, vicino all’Arco Etrusco, raddoppia.

L’opera si chiama “Esercizi Ludici” ed è stata realizzata da Gabriel Carucci con lo stesso materiale (polistirolo) e stesse tinte di colori (pastello in acrilico) di quella da noi già segnalata.

Si tratta di forme geometriche sovrapposte, in equilibrio finto-precario. L’opera era stata inizialmente collocata davanti a Palazzo Gallenga-Stuart, in prossimità dell’inizio di via Ariodante Fabretti. Poi in quel luogo ha fatto la propria comparsa il totem informativo sulle iniziative di corso Garibaldi.

Ora l’opera è posta, opportunamente, accanto alla gemella, nel sagrato della chiesa di San Fortunato, fra l’edicola curata da Italo Lorenzini (il “custode” della piaggia di via Bartolo) e le scalette di accesso alla chiesa dei Padri Silvestrini.

Un bel colpo d’occhio, accattivante e apprezzato.