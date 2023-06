Piazza IV Novembre diventa un playground: con il Dat Master arriva il grande basket

Piazza IV Novembre cambia veste e si prepara per tre giornate all’insegna del basket e del divertimento. I canestri sono stati già montati e manca poco all’inizio del torneo Dat Master, 3 contro 3, a cura dell'associazione Dat Street Classic, nata in memoria del giovane Daniel Anton Taylor scomparso prematuramente nel 2009.

Il torneo, che si terrà da venerdì 16 a domenica 18 giugno, è molto di più di quello che sembra. È sì una manifestazione sportiva, ma nasce dall’amicizia e dalla volontà di ricordare una persona cara. Dunque un momento commemorativo che per di più intreccia la passione per lo sport e l’amore per la città che rivive attraverso momenti di socialità.

Il Dat entra ufficialmente a far parte dei 7 tornei più importanti del “3x3 Italia FIP circuit” e ospiterà giocatori di caratura nazionale ed internazionale e sarà caratterizzato da partite di 3 contro 3 femminili e maschili. Le squadre vincitrici rappresenteranno Perugia alle finali nazionali FIP 3x3 in programma il 5/6 Agosto a Cesenatico contendendosi il tricolore nell’ambito delle migliori 12 squadre d’Italia.



I rappresentanti dell’associazione di promozione sociale Dat, durante la presentazione di giovedì 15 giugno nella suggestiva Sala Rossa di Palazzo dei Priori, sono visibilmente emozionati e concentrati per la buona riuscita del torneo. Il presidente dell’associazione Alessio Palmerini parla a nome del gruppo intero: “Per noi avere il Dat in piazza 4 novembre è un onore e speriamo di poter dare il giusto rilievo allo scenario che ci ospita” e ancora “Voglio sottolineare che uno degli appuntamenti clou sarà la gara di schiacciate che si svolgerà sabato alle 22 e 30”.

L’assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, si dice entusiasta per questo evento e ringrazia i ragazzi dell’associazione: “Grazie per lo sforzo e lo spirito con cui lavorate, ritengo che la città debba essere svecchiata e il modo migliore è farlo attraverso lo sport”. Conclude Pastorelli: “A questa manifestazione ci tenevo molto e, nonostante le solite polemiche, c'è la volontà di fare intrattenimento e di riportare vita alla città con prove di spettacolo che sarà un piacere vedere. L'evento tiene conto della promozione della città e ha il completo appoggio da parte dell’amministrazione”.



Programma

16 giugno il check-in dalle 16.30. Alle 18 fino alle 24 spazio alle partite “challenger”, ossia di qualificazione al torneo Master.

Sabato 17 check-in fissato per le 10, mentre dalle 11 alle 16 completamento delle partite “challenger”. Dalle 16 alle 22 via al torneo Master. Imperdibile alle 22.30 la gara delle schiacciate.

Domenica 18 giugno dalle 11 alle 13 le gare del torneo Master, mentre dalle 13.30 alle 20 si disputeranno le fasi finali del torneo Master.