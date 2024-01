"Arrivano i Magi", dopo 5 anni torna il corteo in costume lungo corso Vannucci per celebrare l'Epifania

I Re Magi tornano a sfilare, dopo cinque anni, su corso Vannucci nel pomeriggio dell’Epifania del Signore. Appuntamento con il corteo in costume per le 15.30 e alle 17 la celebrazione in cattedrale, presieduta dall'arcivescovo Ivan Maffeis.

Quest’anno ad animare l’evento dell’arrivo dei Magi nel centro storico perugino sarà la comunità parrocchiale “San Giovanni Battista” della cittadina di Marsciano, iniziativa molto partecipata e promossa da anni dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare.

"L’ultima volta che la Sacra rappresentazione dei Magi si è tenuta a Perugia città risale al 2019 – ricordano i coniugi Roberta e Luca Convito, responsabili della Pastorale familiare – Dopo cinque anni di itineranza nelle varie parrocchie dell’Archidiocesi e dopo l’edizione in cortometraggio realizzata nel periodo della pandemia, quello dei Magi al 'centro' è un ritorno importante: significa celebrare l’Epifania, 'manifestazione del Signore' vivendola insieme nell’acropoli, luogo di incontro e socializzazione, luogo pubblico e intimo nello stesso tempo, dove già dall’8 dicembre il Presepe ligneo donato dalla delegazione trentina al nostro vescovo Ivan, ci ha parlato del Natale nella sua essenzialità".

La parrocchia di Marsciano, che rappresenterà nello scenario suggestivo di piazza IV Novembre la storia dei Magi, distribuirà ai bambini dolcetti e un pieghevole con disegni da colorare e completare. Chi vorrà potrà inviare questi disegni al numero indicato, gli stessi saranno pubblicati sul sito del settimanale cattolico umbro La Voce e sulla pagina Facebook della Pastorale familiare.