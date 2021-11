Torgiano, si rompe la condotta dell'acquedotto: case senza acqua

Rubinetti a secco per ore. Nel pomeriggio di sabato 27 novembre si è verificata la rottura dell'acquedotto che alimenta le abitazioni nei comuni di Torgiano e Bettona.

Umbra Acque spiega che "il personale è entrato immediatamente in campo per eseguire la riparazione che durerà presumibilmente per tutto il pomeriggio. La rottura comporterà l’interruzione idrica per alcune ore pomeridiane in alcune zone come Torgiano capoluogo, nelle frazioni di Signoria, Pontenuovo e Ponte Rosciano e a Passaggio di Bettona".