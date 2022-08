INVIATO CITTADINO Al giardino Villa Baglioni, Torgiano omaggia la pagina del ‘compagno’ Paolo Vinti

Al giardino Villa Baglioni, Torgiano omaggia la pagina del ‘compagno’ Paolo Vinti, fra impegno, politica e memorie cittadine.

Una serata che ha inteso andar oltre il nostalgico “come eravamo”, anche se è stato inevitabile, per alcuni degli intervenuti, non specchiarsi in quell’installazione di Palazzo Della Penna. Dove le cravatte di Paolo, irrituale provocazione antiborghese, inserite come sono in quello specchio, ci inducono a riflettere su noi stessi e sul modello di società dominante. La presenza dei fratelli Stefano e Barbara avvalora la dimensione affettiva e affettuosa dell’incontro.

Presentato un libro di poesia, uscito da “Cronache ribelli”, editoriale rappresentato da Matteo Minelli, che ne spiega orgogliosamente la ratio e la valenza. Col contributo di Francesca Zinni (grafica), autrice di immagini che definisce “didascaliche” nell’essenzialità del bianco/nero.

Il Maestro Stefano Ragni fa da anfitrione. Interviene il presidente dell’Associazione Ciro Scarponi Attilio Gambacorta, che traccia un essenziale ricordo di Paolo e ne legge un paio di poesie. Intermezzi musicali di Riccardo Gambacorta, pianista e compositore.

La pagina poetica di Paolo ha una facies particolare. Si tratta di una scrittura di carattere politico-argomentativo, i cui non c’è spazio per scontati sentimentalismi. Ma per impegno solidale, sì. Tant’è vero che la dimensione sociale e politica è ribadita dall’assenza dell’Io e dalla iterazione della forma capitiniana del Noi.

Saluto dell’Assessora Elena Falaschi cui spetta il compito di ricordare come le iniziative torgianesi offrano una vasta gamma di proposte musicali, ludiche e culturali, tali da soddisfare i palati più esigenti e i gusti più disparati.