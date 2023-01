INVIATO CITTADINO Plesso scolastico e palestra nuovi di zecca

Plesso scolastico e palestra nuovi di zecca. Torgiano accoglie così gli studenti al rientro dalle feste. Un progetto che radica da lontano. Sono personalmente testimone, per averci lavorato, che le scuole avevano bisogno di qualcosa di più di un semplice restyling. Si trattava di edifici ampi, ma scomodi, datati, con infissi cadenti e bagni da terzo mondo. Almeno così li ricordo.

Dunque, parola d’ordine: restitutio ad integrum, modernizzazione, consegna di un luogo di formazione adeguato ai tempi e alle necessità. All’opera per efficientamento energetico, sostituzione di infissi, impianto radiante a pavimento, illuminazione adeguata e dotazione di avanguardia in termini di arredamento e strumentazione tecnologica di alto valore didattico.

La perla assoluta è costituita dalla palestra, nuova di zecca e accessibile dall’interno: un capolavoro, oltre che strumento funzionale all’esercizio di quella che si chiama “educazione fisica”. E che, appunto, non è una materia, ma una “educazione”, come quella che nel curriculum è relativa alla musica, alla tecnica e a tutte quelle attività che formano il gusto e la personalità. Insomma: il cittadino di domani. Ma anche il corpo, che deve essere adeguato abitacolo di una “mens sana”. Altrimenti non formiamo persone complete, ma individui monchi, carenti, sbagliati.

Soddisfazione di autorità e pubblico. Ma soprattutto di famiglie, scolari della primaria e alunni delle medie. Complimenti al sindaco Eridano Liberti, all’assessore alla cultura Elena Falaschi, alla dirigente scolastica Silvia Mazzoni. Tutti investiti dalle “sparguolate” (come si chiamano in perugino gli spruzzi di acqua benedetta) dello storico parroco don Giuseppe Piccioni.

Perché festa sia. E condivisione piena. In una comunità degna di questo nome.