INVIATO CITTADINO Sala Consiliare di Torgiano. Un convegno Di-Vino… a proposito di risorse del territorio

Sala Consiliare di Torgiano. Un convegno Di-Vino… a proposito di risorse del territorio. Con intellettuali, enologi, musicisti e, addirittura, il console greco Elena Konstantos.

Brand del significativo incontro “Finché c’è vino c’è speranza”. Nunc est bibendum… come dice il poeta latino Orazio.

Fa gli onori di casa Attilio Gambacorta, presidente della dinamica Associazione Ciro Scarponi. Coordina il Maestro Stefano Ragni, che dà la parola e detta i tempi.

Saluto istituzionale del sindaco Eridano Liberti che parla di piccole-grandi cose utili a dare il senso e la misura del coinvolgimento di comunità. Lo segue l’Assessore alla Cultura Elena Falaschi a ribadire l’impegno, e il successo, di una manifestazione che incrocia, in felice sintesi, storia locale, cultura, economia

Torgiano, d’altronde, è il prototipo di economia e cultura (museo, vinarelli…) costruite sul dono di Bacco.

Gli interventi si dipanano attorno al concetto di vino come vettore di socialità e, addirittura, medicamento: al corpo, allo spirito, al “male di vivere” montaliano.

Fabrizio Burini ricorda la sinergia della pro Loco, da lui presieduta, con le Istituzioni e con la gente. Dopo la pandemia occorrono iniziative utili a rispondere al bisogno di socialità. Impossibile non evocare il nome di Giuseppe Agozzino, inesausto inventore di manifestazioni come i Vinarelli e tanto altro. Grazie, inoltre, ai numerosi pittori confluiti alla manifestazione anche da fuori regione, oltre a quelli che da un trentennio intingono il pennello sul vino e sui colori “ad acqua”.

Renato Colombari evidenzia il vino come “acceleratore di socialità” e parla del genius loci torgianese. Sottolineando come lo stato in cui il consumo di vino è più alto sia (paradossalmente?) la Città del Vaticano.

Al Maestro Giampaolo Lazzeri il compito di parlare del concorso internazionale di clarinetto Ciro Scarponi, relativo all’esecuzione, ma anche alla composizione. Poi un assaggio di storia della musica dai Carmina Burana e tanto altro, con citazioni di capolavori della musica classica e leggera.

L’ambasciatore greco a Livorno Elena Konstantos parla della propria terra, la Macedonia di Alessandro Magno, e delle consuetudini storico-antropologiche legate al consumo del vino. L’òinos che diventa krasì, da “mescolare”, in riferimento all’abitudine di bere vino miscelato, al fine di goderne più a lungo il gusto e gli effetti.

Un trionfo del vino cantato/decantato in tutte le sue mille sfaccettature. Una promessa di sobria serenità. Che puntualmente si rinnova e ribolle nella patria torgianese.