Lotta al Covid, un nuovo ventilatore polmonare acquistato grazie al torcolo di San Costanzo

La donazione da parte dell’Associazione Panificatori e Pasticceri di Perugia, tramite Confcommercio Umbria, all’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia per l'acquisto di un nuovo e prezioso strumento per combattere il virus

Un prezioso ventilatore polmonare per la lotta al Covid sarà acquistato grazie alla raccolta fondi promossa dall'Associazione Panificatori e Pasticceri di Perugia. Non si ferma la solidarietà in questo difficile momento di emergenza epidemiologica: la somma raccolta dai panificatori in occasione della festività del patrono, San Costanzo, sarà devoluta all'ospedale di Perugia per l'acquisto del ventilatore polmonare. Il virus si sa, ha fermato la tradizionale degustazione offerta dal 1997 ai cittadini davanti a Palazzo dei Priori, ma non la voglia dei panificatori nel voler dare un proprio contributo alla lotta contro il virus.

La raccolta fondi "Un torcolo per dire grazie" è stata sostenuta anche dal contributo dei rispettivi clienti e l'iniziativa - con il supporto organizzativo di Confcommercio Perugia - è stata sostenuta anche di Cna e Confartigianato con la partecipazione di numerose imprese del settore panificazione.