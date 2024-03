Quattro strade per quattro donne: Perugia omaggia le protagoniste della storia

È ormai cosa nota che la toponomastica, di tutte le città del mondo, manca di omaggi alle donne, ma sembra che di giorno in giorno il divario vada restringendosi. In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune di Perugia ha infatti scelto di celebrare quattro figure femminili di spicco, aderendo alla campagna “8 marzo, tre donne tre strade” dell’Associazione “Toponomastica femminile”.

La commissione toponomastica ha deciso di intitolare quattro aree di circolazione a Virginia Angiola Borrino, medico pediatra e docente universitaria anche presso l’ateneo di Perugia, Marisa Bellisario, imprenditrice e manager d’azienda, Rosa Parks, attivista statunitense divenuta simbolo della lotta per i diritti civili e Maria Callas, soprano famosa in tutto il mondo.

Con questa iniziativa, il Comune vuole riconoscere il valore e il contributo delle donne alla storia, alla cultura, all’economia e all’arte, cercando di ridurre il divario esistente nella toponomastica cittadina. Questa azione si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle donne nella memoria collettiva, avviato dall’assessorato alle politiche sociali e pari opportunità, che prevede anche altre iniziative come il progetto “I percorsi della memoria”, che organizza visite guidate al Cimitero Monumentale per approfondire la vita e le opere di personaggi illustri e in particolare delle donne.

“Abbiamo aderito con convinzione alla proposta pervenutaci dall’associazione Toponomastica femminile perché condividiamo profondamente le finalità legate all’iniziativa che si pone l’obiettivo di onorare le grandi donne della storia, anche di livello locale, riducendo l’attuale divario esistente nella memoria collettiva” ha concluso l’assessore Edi Cicchi.