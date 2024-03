Topi a passeggio in centro storico, la protesta dei residenti

I residenti della zona di via Imbriani, via della Viola e via Abruzzo hanno scritto una mail di psota certificata al Comune di Perugia per segnalare la presenza di topi che passeggiano per strada o banchettano accanto ai secchi e alle buste dell'immondizia.

Nella comunicazione sono stati allegati video e foto che testimoniano la presenza dei roditori, di significative dimensioni che oramai da mesi girano per il quartiere, incuranti delle persone che passano.

La presenza di topi in centro storico è stata segnalata anche in altre zone e in molte vie si possono trovare le trappole installate agli angoli o legate alle canalette.