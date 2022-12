INVIATO CITTADINO Come giocare a tombola con gli Etruschi

Come giocare a tombola con gli Etruschi. Al Museo archeologico nazionale di Orvieto una simpatica iniziativa, utile a coniugare lo spirito gioioso e giocoso del mondo etrusco con le nostre tradizionali festività.

Mercoledì 28 dicembre, alle 16:00, si terrà una Tombolata etrusca, all’insegna del detto “ludendo discitur”. Per imparare, insomma, in modo serio, ma non serioso.

Due giorni dopo, venerdì 30, alle 17:00, la presentazione del nuovo video 3D sulle tombe Golini. Evento a cura di Lara Anniboletti, direttrice del museo e della Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo, e Massimo Legni, Studio Architutto Designer's.

È stato attuato un processo di scansioni e ricostruzioni 3D (a cura di Massimo Legni) ed è pertanto possibile confrontare ciò che oggi resta delle decorazioni parietali delle due tombe etrusche (i cui affreschi sono esposti al museo) con i disegni degli stessi dipinti, come dovevano apparire nell’Ottocento, quando furono scoperti.

Ma non finisce qui. Se è vero che, nell’occasione, sarà disponibile una visita immersiva con visori oculus. Sotto la lente, le pitture etrusche delle quali si potranno scoprire dettagli e figure cancellati dal tempo.

Nella giornata del 7 gennaio 2023, alle ore 16:00, visita guidata a cura del personale del museo.