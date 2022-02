INVIATO CITTADINO La discendente di Charlotte Van Marle scrive al Comune: "Sosterremo gli oneri per la riqualificazione della tomba"

La discendente di Charlotte Van Marle scrive al Comune dicendo “Sosterremo gli oneri per la riqualificazione della tomba”.

Insomma: gli eredi pagheranno le spese per sistemare il sacello dove (insieme a quelle di una sua amica) riposano le spoglie mortali dell’ava Charlotte Birnie Murdoch Van Marle.

La pronipote, avvocatessa Stefania Chiara Tocchi di Roma, scrive in nome e per conto dei signori Adriano e Maurizio Tocchi (padre e zio), entrambi eredi unici della compianta signora che tanto bene fece alla comunità perugina di San Marco, lasciando beni materiali ed eredità morale di affetti.

Scrive al Sindaco Andrea Romizi, all’assessore Edi Cicchi, ai Servizi cimiteriali, all’Associazione San Marco: “Faccio seguito alle numerose conversazioni telefoniche intercorse con l’assessore Cicchi e con il dottor Ercolanelli dell’associazione culturale Villa Van Marle - sin dal mese di dicembre - per tornare a formalizzare e ribadire l’interesse dei predetti eredi a prendere parte attiva nelle operazioni di recupero del manufatto in oggetto”.

Precisa: “Come noto, gli eredi, presa contezza dell’affissione sulla tomba dell’avviso 03 – 2021 (codice 47 08) hanno, mio tramite, immediatamente stabilito un contatto con l’Amministrazione comunale e finanche con l’associazione culturale, con la quale si è immediatamente stabilito un forte contatto umano”.

La scadenza del termine entro il quale gli aventi diritto potevano farsi avanti per rivendicare la titolarità del bene era proprio ieri, 16 febbraio. Ecco perché l’avvocatessa Stefania precisa: “Si è tuttavia inteso attendere sino al limite dello spirare del termine indicato nell’avviso sopra indicato, onde evitare di creare qualunque disordine”.

Ma insomma: chi sono i proprietari a seguito della concessione? (che non scade, trattandosi di statuizione pattizia addirittura ottocentesca)

Le ricerche non hanno fornito esiti certi. Si naviga nel limbo delle supposizioni.

Gli Uffici sono risaliti a tali signori Smith, ma di più non è dato sapere. Documenti spariti o addirittura mai sottoscritti? Non credo proprio. Chi ha posto mano alla costruzione di un manufatto cimiteriale deve aver posseduto le necessarie autorizzazioni.

Evidentemente, quei documenti sono andati perduti (in un prossimo servizio parleremo di altre “sparizioni”) e gli asseriti signori Smith non hanno discendenti. O, quanto meno, non hanno lasciato eredi interessati a rivendicare titolarità di sorta. O non ne sono stati informati.

A questo punto, “stante la riferita impossibilità dell’amministrazione di reperire gli eredi dell’effettivo concessionario del manufatto funerario ove giace la signora Charlotte Birnie Murdoch Van Marle, i signori Tocchi, non potendo legittimamente opporre alcun buon diritto alla decadenza dalla concessione perpetua con conseguente ri-acquisizione del manufatto al patrimonio dell’Amministrazione, si limitano in questa sede a manifestare la propria incondizionata disponibilità a provvedere e/o comunque contribuire materialmente alle spese necessarie per la rimessione in pristino della tomba dell’ava”.

In attesa di comunicazioni su modalità dell’intervento e relativi oneri: “Il tutto, evidentemente, nelle modalità attraverso le quali il Comune di Perugia vorrà consentire per effetto del riacquisito diritto di signoria sulla tomba e rendere noto”.

Lode e onore all’Associazione San Marco. “Sia consentito rivolgere un doveroso, quanto sentito e necessariamente pubblico, ringraziamento all’Associazione culturale che, assecondando le intenzioni e lo spirito secondo cui è stata fatta la donazione della ‘Villa van Marle’, continuano a farsi carico di onorare la memoria di Charlotte Birnie Murdoch Van Marle, con opere di grandissimo valore”.

A beneficio del lettore, ribadiamo che l’Associazione si è impegnata a prendersi cura della pulizia e manutenzione della tomba. Basta un fiore per dimostrare riconoscenza e amore per tener viva la memoria di chi ci ha amato. Con atti concreti e generosa dazionalità. Non solo a parole.