Todi, si rompe la condotta della Pasquarella: frazioni senza acqua

Frazioni a secco. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificata ad Asproli (frazione del comune di Todi) la rottura della condotta “Pasquarella” che dall’omonimo campo pozzi di Acqualoreto (Baschi), rifornisce tutti i sistemi idrici della media valle del Tevere.

La perdita sta generando la mancanza d’acqua solo in alcune frazioni del Comuni di Todi: Cecanibbi, Pian di San Martino, Canonica, Cordigliano e Ponte Cuti. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Umbra Acque. "Per tutti gli altri sistemi della Media Valle del Tevere, grazie alle manovre gestionali in corso di esecuzione, non si registrano disservizi", spiega una nota dell'azienda.