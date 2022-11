Todi in lutto: è morto Brian O'Doherty, l'autore della Casa Dipinta

Todi il lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di Brian O'Doherty, deceduto nella sua casa di New York all'età di 94 anni. "E' una perdita che ci addolora profondamente", scrive il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, ricordando "il forte legame che l'artista, insieme alla moglie Barbara Novak, critica d'arte, aveva intessuto con la città fin dal 1975, quando acquistarono un'abitazione nel centro storico divenuta con il tempo una grande opera immersiva oggi conosciuta come Casa Dipinta".

"Non possiamo dimenticare - prosegue il primo cittadino - il grande atto di generosità di Brian e Barbara nell'aver concesso anni fa in comodato al Comune il bene culturale, affinchè venisse incluso nel circuito turistico della città per divenire meta di visita di migliaia di turisti italiani e stranieri. Proprio in queste settimane, a conferma del profondo affetto nutrito per Todi, si stavano perfezionando le procedure per addivenire alla donazione della Casa Dipinta al Comune".

"A nome dell'Amministrazione e della città tutta - conclude il sindaco Ruggiano - esprimo le più sentite condoglianze all'amata moglie Barbara, ringraziandola per aver scelto insieme Brian, artista conosciuto in tutto il mondo, Todi come loro luogo del cuore".

La Casa Dipinta, spiega il Comune, "è un unicum mondiale, con tutte le pareti affrescate con opere dell’artista e con la riproduzione dell’antico alfabeto Ogham, usato in Irlanda fino al VII secolo. Il luogo, non solo fisico, dove l’amore dei coniugi O’Doherty e la loro passione per Todi e per l’arte ha trovato la massima espressione".

"Mi sento onorato - afferma il primo cittadino - di aver conosciuto Brian O'Doherty e di aver potuto godere della sua personale amicizia. I suoi colori ci aiuteranno a tener vivo il suo ricordo".