Todi, il sogno del percorso ciclo pedonale intorno alle mura urbiche diventa realtà

Scorre la graduatoria dei progetti da finanziare con i fondi del Psr dell'Umbria per gli investimenti in infrastrutture ricreative e turistiche e il sogno del percorso ciclo pedonale intorno alle mura urbiche della città di Todi diventa realtà.

Il progetto approvato dalla giunta comunale di Todi per la valorizzazione della passeggiata che si sviluppa intorno al colle di Todi potrà essere realizzato.

Il progetto riguarda la messa in opera del tragitto utilizzato dai cittadini e conosciuto come il “GIRO DI TODI” che si sviluppa intorno alla città, senza avere dislivelli e facendo godere panorami a 360° sul territorio circostante. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di circa 1 chilometro dedicato al traffico pedonale e ciclabile che va da Porta Perugina fino al parcheggio di porta Orvietana e quindi la predisposizione di una carreggiata per pedoni e ciclisti della larghezza di 1 metro e 60 centimetri circa.

Sarà installato un sistema di segnaletica stradale verticale e orizzontale, che contraddistinguerà il percorso, dove saranno inserite delle staccionate in legno di protezione al margine della sede stradale e dei catarifrangenti stradali. Verrà mantenuto l'attuale marciapiede esistente e realizzato un tratto di marciapiede sul versante est di circa 100 m.

Per una maggiore valorizzazione del percorso ciclabile sarà data la possibilità di noleggiare delle attrezzature di mobilità sostenibile, o bici elettriche.

L’idea dell’Amministrazione è quella di completare il tragitto ciclo pedonale anche sul versante che da Porta Romana va a Porta Perugina.