Todi, il Comune 'paga' i cittadini che fanno la raccolta differenziata

"Un segnale importante per quanti tra i cittadini si impegnano per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti". Il Comune di Todi annuncia che "il settore bilancio e tributi ha provveduto a liquidare agli aventi diritto l'incentivo per il conferimento di bottiglie di plastica presso gli eco-compattatori relativo agli anni 2020 e 2021". E ancora: "Si tratta di una cifra di poco superiore ai 5mila e 500 euro, a fronte di 140 mila bottiglie di plastica conferite, che è stata suddivisa, a titolo di incentivo, a beneficio di 206 soggetti conferitori. Piccoli importi per i bilanci familiari, sicuramente, ma ai quali si aggiunge un grande beneficio per l'ambiente".

E non è finita qui. Altri "3.150 euro sono in corso di liquidazione in riferimento alla raccolta differenziata della carta, che per il 2021 vedrà rimborsare 105 utenti, un numero leggermente inferiore a quello degli anni precedenti (118). Va detto che il "premio" va soltanto a quanti hanno raggiunto i 300 kg ponderati di conferimento, mentre molto più alto è il numero di quanti tra i cittadini hanno pesato i propri rifiuti al momento della consegna presso il centro di raccolta comunale. Anche in questo caso, è significativa la ricaduta ambientale del comportamento, prima ancora del ritorno economico".

"L'attività di promozione e sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata - sottolinea una nota dell'assessorato - proseguirà nei prossimi mesi al fine di migliorare ulteriormente dei risultati di cui la città può già ora andare fiera".