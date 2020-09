Una galleria d'arte al liceo Jacopone per continunare ad aspirare alla bellezza e alla verità

Una galleria d'arte permanente nei corridoi della scuola Jacopone da Todi, nuovi locali per l'accoglienza dei genitori e per il ricevimento, una nuova sala per i professori e nuovi bagni.

Il liceo Jacopone di Todi, oltre a nuove funzionalità di servizio, in occasione del pensionamento del direttore dei servizi generali e amministrativi, Annalisa Breschi, sono stati presentati i lavori di ammodernamento della scuola "come perenne aspirazione alla bellezza propria del liceo - ha detto il dirigente scolastico Sergio Guarente - Un luogo dove il bello ricompone il disordine e conduce alla conoscenza come aspirazione alla verità. Un percorso di bene, bellezza e verità, contro la massificazione, con le scuole che diventano luogo salvifico. Quella che inauguriamo è una vera mostra d'arte, ad uso degli studenti, ma aperta alla città in un continuo dialogo".

L'apertura della galleria d'arte del liceo Jacopone si accompagna anche alla realizzazione di un catalogo che ripercorre la storia delle opere esposte.

