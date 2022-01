"To Italy with love", l'associazione tedesca che ha aiutato l'Italia in pandemia: nel 2021 donate oltre 40.000 mascherine

Anche nell'anno da poco concluso l'associazione tedesca "To Italy with love" ha donato oltre 40mila mascherine Fpp2 a ospedali, realtà associative, scolastiche e sanitarie dei Comuni di Perugia, Assisi (tra cui anche l’Istituto Serafico), Masciano e Deruta.

Il presidente e fondatore dell’associazione nata nel 2020, Hansjörg Künzel, residente a Monaco di Baviera ma amante dell’Umbria (dove ha acquistato una casa a Spina, frazione del Comune di Marsciano), ha voluto dare vita a questo progetto per aiutare l’Italia, uno dei paesi Europei che è stato colpito molto precocemente e con particolare durezza dalla pandemia del Covid-19.

To Italy with love anche nel 2020 aveva già devoluto diversi presidi come camici, mascherine, guanti, all’Ospedale di Perugia, nel pieno dell’emergenza sanitaria, così come al Carcere di Capanne, alla Croce Rossa Italiana Comitato di Perugia, ad alcune RSA e altre associazioni del territorio umbro.

L’associazione è già al lavoro per proseguire la sua attività di solidarietà per l’Umbria anche per il 2022.