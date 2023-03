Perugia, arriva la Tirreno-Adriatico: strade chiuse al traffico

Arriva la Tirreno-Adriatico. Durante la tappa Follonica-Foligno, mercoledì 8 marzo, "attraverserà il Comune di Perugia". La corsa, scrive Palazzo dei Priori, "farà il suo ingresso nel Comune di Perugia intorno alle 14 da Tavernelle, e transiterà per le seguenti frazioni: Castel del Piano, Pila, San Martino in Colle e San Martino in Campo con direzione Torgiano".

Le strade interessate dalla manifestazione, specifica il Comune, "verranno chiuse al transito circa mezz’ora prima del passaggio".