Perugia, arriva la Tirreno-Adriatico: le vie chiuse al traffico

Arriva la Tirreno-Adriatico. Durante la tappa Follonica-Foligno, mercoledì 8 marzo, "attraverserà il Comune di Perugia". La corsa, scrive Palazzo dei Priori, "farà il suo ingresso nel Comune di Perugia intorno alle 14 da Tavernelle, e transiterà per le seguenti frazioni: Castel del Piano, Pila, San Martino in Colle e San Martino in Campo con direzione Torgiano".

Le strade interessate dalla manifestazione, specifica il Comune, "verranno chiuse al transito circa mezz’ora prima del passaggio".

Il Comune di Perugia, con un post su Facebook, annuncia le "vie che verranno chiuse al traffico circa 30 minuti prima del passaggio della corsa".

Ecco l'elenco: "Strada regionale 220 Pievaiola (dall’innesto dal territorio di Tavernelle alla rotatoria di Strozzacapponi); via Strozzacapponi fino all’abitato di Castel del Piano; strada Castel del Piano-Pila; strada Pila-San Martino in Colle; S.S. 317 Marscianese fino all’innesto con Strada San Martino in Colle-San Martino in Campo; S.P. 318 strada San Martino in Colle-San Martino in Campo fino all’uscita dal Comune di Perugia in direzione Torgiano".