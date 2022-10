VISTI PER VOI The tree’, al Morlacchi, accende i ballerini e il pubblico di sacro fuoco in una dimensione universale

‘The tree’, al Morlacchi, accende i ballerini e il pubblico di sacro fuoco. In una dimensione di cosmica armonia. Uno spettacolo che ha il crisma della grande coreografa Carolyn Carlson e la complicità di nove coreuti. Sostenuti da musicisti, ingegneri di luci, scenografi e costumisti di rango. Artisti, insomma.

Il tutto immerso in un’atmosfera di persuaso panismo, con lampi e scrosci di pioggia, alberi che crollano, vento che fischia, sciabordio di acque, luci e lampi, ceneri e fuoco. Ma anche il suono impercettibile di un filo d’erba o il battito di ali di farfalla. In una fluidità straordinaria che maschera da naturalezza il frutto di un lungo tirocinio.

Una dimensione che sconfina dal reale per collocarsi nei territori onirici dell’uomo di sempre. Suggestioni che ci attraversano e ci travolgono in ondate di commozione.

Oggetti di scena semplici e polisemici. Tanto che un megafono si fa cannocchiale e imbuto per raccogliere acqua piovana. Il ramo sciamanico sancisce il limiti di un territorio che è anche spirituale. E tronchi scandiscono lo spazio.

Il fuoco consuma e purifica. Fino a divorare per far rinascere, come l’Araba Fenice che si autoalimenta. E nei fenomeni della natura l’uomo si riconosce fragile fibra dell’Universo. In un perpetuo processo di sonno e di veglia, di inesausta e inarrestabile circolarità. Finché l’inizio non coincide con la fine. E ancora, e ancora.

Dire che è stato uno spettacolo incantevole, e incantato, è perfino poco.