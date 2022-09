The Economy of Francesco, il papa è arrivato ad Assisi

Papa Francesco è arrivato a Santa Maria degli Angeli per l'atto conclusivo di The Economy of Francesco. In elicottero, con qualche minuto di anticipo, il pontefice ha raggiunto il teatro Lyrick. Prima in carrozzina, poi in piedi, sì è dilungato con i bambini delle scuole, che lo hanno accolto con grida di gioia e sventolando le bandiere del mondo che si ritrova ad Assisi per pensare un modo diverso di economia.

Dopo i saluti istituzionali con il vescovo Sorrentino e le autorità, papa Francesco ha incontrato i cinque ragazzi, in rappresentanza degli oltre mille, per raccogliere le loro richieste, prima di entrare in teatro.