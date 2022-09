The Economy of Francesco, il Papa ai giovani: "Credo in voi"

"Siate artigiani e costruttori della casa comune che sta andando in rovina.

La terra brucia oggi ed è oggi che dobbiamo cambiare". È l'esortazione di Papa Francesco ai mille giovani di The Economy of Francesco, oggi alla giornata conclusiva.

"I danni vanno riparati, abbiamo distrutto l'atmosfera, ora dobbiamo essere pronti a sacrifici per rimediare, per nostri figli e nipoti, altrimenti pagheranno un conto troppo salato. Conto su di voi, dateci l'esempio" ha aggiunto ancora prima di siglare il patto per l'ambiente.

Un patto in cui i giovani economisti, imprenditori, changemakers, di ogni parte del mondo si impegnano, si legge, affinché "l’economia di oggi e di domani diventi una Economia del Vangelo. Quindi: un’economia di pace e non di guerra, un’economia che contrasta la proliferazione delle armi, specie le più distruttive, un’economia che si prende cura del creato e non lo depreda, un’economia a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambino, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnerabili, un’economia dove la cura sostituisce lo scarto e l’indifferenza, un’economia che non lascia indietro nessuno, per costruire una società in cui le pietre scartate dalla mentalità dominante diventano pietre angolari".