Test sierologici in farmacia in convenzione tra Regione Umbria e Federfarma, ottimo risultato dalla campagna di screening

Bilancio positivo per l'iniziativa di screening portata avanti daRegione Umbria e Federfarma Umbria che riguarda la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2 tramite test sierologici rapidi gratuiti effettuati nelle oltre 100 farmacie umbre aderenti. Un progetto partito il 3 novembre scorso e che ha fatto registrare dei numeri rilevanti, con 15761 test eseguiti e 747 dei quali con referto positivo. Una campagna dedicata a studenti (0-19 anni) e familiari (genitori, fratelli-sorelle, ulteriori familiari conviventi nonché assistiti che frequentano corsi universitari), particolarmente importante nell’ottica di rete sanitaria territoriale per la gestione ed il contenimento della pandemia.

Da questo punto di vista, “le farmacie si confermano dei presidi fondamentali a disposizione del cittadino - dichiarano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e Federfarma Terni Maurizio Bettelli - Lo screening realizzato in collaborazione con la Regione Umbria tocca una fetta importante della popolazione, studenti e genitori. Ma come ribadito in più di una circostanza, siamo anche ad effettuare i test sierologici rapidi a tutti i cittadini”.

Fa eco anche l direttore Salute della Regione Umbria Claudio Dario : “I farmacisti e le farmacie hanno svolto e continuano a svolgere un lavoro encomiabile nel perdurare dell’emergenza coronavirus, sono parti importanti della rete sanitaria territoriale e contribuiscono a far aumentare la disponibilità di servizi per il cittadino”.

Come effettuare il test

Per poter effettuare il test, che si svolge previo appuntamento da prendere con la farmacia, è necessaria al momento la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'elenco delle farmacie aderenti allo screening è consultabile all'indirizzo web www.umbria.federfarma.it.