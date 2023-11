La sfida per la parità di genere nel lavoro: il premio “Future Female” valorizza le buone pratiche

La conferenza stampa per presentare il premio “Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile” non poteva che aprirsi e svolgersi nel ricordo di Giulia Cecchettin la giovane donna assassinata dall’ex fidanzato. “Giulia poteva essere una future female e noi oggi è da qui che vogliamo partire” evidenzia Donatella Binaglia vicepresidente di Sovrapensiero che ha moderato l’intero incontro.

Questa mattina a Palazzo Donini si è svolta dunque la presentazione della terza edizione del premio, un’iniziativa promossa dall’associazione Sovrapensiero in collaborazione con la Consigliera di Parità regionale Rosita Garzi e il Centro Pari Opportunità regionale presieduto da Caterina Grechi.

Il premio si propone di riconoscere e diffondere le esperienze di welfare aziendale più innovative e inclusive, che abbiano saputo valorizzare il talento femminile e favorire la conciliazione tra vita e lavoro. Il premio è rivolto a imprese private e pubbliche e chi desidera partecipare al Premio potrà inviare la propria candidatura entro il 18 dicembre 2023.

L’iniziativa si inserisce in un contesto nazionale ed europeo ancora segnato da forti disparità tra uomini e donne nel mercato del lavoro. Secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2022, l’Italia è penultima in Europa per occupazione femminile e ultima per la fascia d’età tra i 25 e 34 anni. Anche in Umbria il gap di genere è elevato.

A testimoniare l’importanza della questione a livello europeo è intervenuta Francesca Peppucci, eurodeputata umbra al Parlamento europeo, che ha espresso il suo apprezzamento per l’associazione Sovrapensiero e per il premio, definendolo un esempio di buona pratica da replicare e sostenere.

Oltre alla presenza di Rosita Garzi consigliera di Parità della Regione Umbria, Caterina Grechi presidente del Centro Pari Opportunità regionale, presente anche Elena Capuccella presidente dell’associazione Sovrapensiero che fanno parte del comitato valutatore del “Future Female”. Presente anche l’assessore Edi Cicchi e Paola Fioroni, vicepresidente dell’Assemblea legislativa che ha portato i saluti della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Il premio vuole essere un incentivo e un riconoscimento per tutte le realtà che si impegnano a promuovere il benessere e la valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro, in un contesto ancora difficile e sfidante. Un contributo volto a diffondere una cultura di genere più consapevole e responsabile, che parta dal ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di violenza per costruire un futuro migliore per tutte le donne.