Terza edizione del premio di Poesia Tosello Silvestri a Fratticiola Selvatica. I vincitori e i menzionati. Trionfo della peruginità

Terza edizione del premio di Poesia Tosello Silvestri a Fratticiola Selvatica. I vincitori e i menzionati. Partecipata Kermesse poetica in lingua perugina, intestata al nome e alla memoria del poeta fratticiolese cui si deve l’invenzione della Rassegna del mulo e del cavallo da soma, nell’àmbito della Sagra dello spaghetto dei carbonai. Una memoria mantenuta viva dai figli Stefano e Francesca, dalla moglie Luciana, dall’Accademia del Dónca di cui Silvestri fu socio fondatore. Giuria presieduta da Gianluca Chiostri, con Sandro Allegrini, Serena Cavallini, Stefano e Francesca

Silvestri, Gianfranco Zampetti, Mario Vermigli. Letture a cura degli attori Fabiola Marchesi e Gian Franco Zampetti.

Menzioni a Francesca Ragnacci, la più giovane poetessa fratticiolese, Luciano Bacoccola (detto “Barone”), per il poeta “maturo” fratticiolese, Danilo Piselli, poeta debuttante di Santa Maria Rossa, Gian Paolo Migliarini per poesia con dedica all’intestatario. Vincitori. Terzo classificato: Giampiero Mirabassi con “Giugno”. Secondo: Gian Paolo Migliarini con “Rinnamorasse”. Primo: Sergio Tardetti con “Le piazze di Perugia”. La composizione vincitrice propone un affresco di Perugia, dalla forte connotazione identitaria. La tramontana, le ‘vasche’ per il Corso, la contemplazione incantata di strade e piazze che sollecitano sentimenti di appartenenza.

Lirica la chiusa: “Nzomma, le piazze de Perugia mia / òn tutte la su storia, èn tutte belle / e gni tanto mparpija la nostalgia / de stratàmmece giù a guardà le stelle”. Cerimonia di premiazione presso il teatrino, con grande concorso di amici fratticiolesi e perugini. Il tutto consacrato dalla classica foto ricordo. Nella persuasa consapevolezza del fatto che la peruginità è un valore da preservare e tramandare alle giovani generazioni.