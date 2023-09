Terremoto in Marocco, l'Anci incontra la comunità umbre

Un incontro con i rappresentanti delle comunità marocchine in Umbria per sostenerle nell’emergenza post terremoto, che aveva colpito il Marocco nei giorni scorsi. L’appuntamento, in programma lunedì 18 settembre alle 18 alla sala consiglio comunale di Deruta, è stato promosso da Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria.

“Oltre ai rappresentanti delle comunità marocchine in Umbria – afferma Toniaccini – saranno presenti anche le varie realtà associative umbre di supporto all’emergenza. Sarà un primo incontro per valutare un percorso condiviso per un supporto concreto alle popolazioni colpite dal sisma. Le comunità hanno già lista di beni di prima necessità che servono. Dobbiamo condividere con loro tempi, obiettivi e modalità. Noi, come Anci, faremo da coordinamento cercando di coinvolgere tutti i sindaci visto che le comunità marocchine sono presenti ovunque”.